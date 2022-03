Primavera 2, pareggio tra Crotone e Reggina: il tabellino della gara

Termina in parità il match tra Crotone e Reggina, giocato al ”Baffa” di Cotronei valido per il recupero della 7ª giornata di ritorno. Avanti di due reti all’intervallo, gli amaranto sono stati raggiunti nella ripresa. Di seguito, il tabellino della gara:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 7ª GIORNATA DI RITORNO (recupero)

CROTONE-REGGINA 2-2

Marcatore: 12′ Foti (R), 16′ Diop (R), 57′ Gozzo (C), 68′ Gozzo (C)

Crotone: Lucano, Filosa, D’Andrea, Rossi (50′ Aprile), Spezzano, D’Amora, Frustaglia (50′ Amansour), Nisticò, Chiarella (75′ Mautone), Gozzo (43′ Prato), Romano (50′ Cantisani). A disposizione: Ferrucci, Bianchi, Mauriello, Giancotti, Perrelli, Caligiuri, Falbo. Allenatore: Lomonaco.

Reggina: Quartarone, Foti, Rao, Musumeci, Bongani, Paura, Pagni, Zucco (75′ Passarelli), Diop, Carlucci, Garau (75′ Rugnetta). A disposizione: Sciammarella, Perri, Pannuti, Guglielmo, Latella, Serra, Russo, Romeo. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera. Assistenti: Ciro Di Maio di Molfetta e Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Note – Ammoniti: Gozzo (C), Nisticò (C), D’Andrea (C), Musumeci (R), Foti (R).