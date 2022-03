Cremonese-Reggina, i precedenti ufficiali: ultima vittoria amaranto nel 1999

Sabato alle 14 l'ottava edizione del match tra Cremonese e Reggina: 2 vittorie per gli ospiti, 3 per i grigiorossi e 2 i pareggi

Ritorna la serie B dopo la sosta per le Nazionali, con la Reggina che sabato allo Zini affronta la Cremonese. Trasferta ostica quella che attende gli amaranto, che nei 7 precedenti ufficiali giocati in Lombardia è riuscita a ottenere bottino pieno solamente in 2 occasioni (altrettanti i pareggi, 3 invece le vittorie dei padroni di casa).

L’ultima vittoria risale addirittura al 13 marzo 1999 (giocata in campo neutro a Monza), con gli uomini di Gustinetti che riuscirono ad imporsi per 0-2 sugli avversari: il successo esterno maturato grazie alle reti di Possanzini e Tomic rilanciò le speranze della Reggina, che alla fine della stagione conquistò la prima promozione in serie A della sua storia.

L’incrocio più recente tra le due compagini è invece il match di ritorno dello scorso campionato, terminato 1-1: i grigiorossi passarono in vantaggio nel primo tempo con il penalty trasformato da Valzania, salvo poi essere raggiunti nella ripresa dagli amaranto grazie al gol del pareggio di Rivas.

Di seguito le formazioni e i precedenti ufficiali tra Cremonese e Reggina:

SERIE C GIRONE UNICO 56/57, 17^ giornata di andata (27/1/1957)

Cremonese-Reggina 1-0

Reggina: Morselli, Oblach, Magni, Cadè, Odling, Scarlattei, Passariello, Leoni, Peruzzi, Casisa, Dalfini. Allenatore: Pugliese.

Marcatore: 80′ Bodini.

SERIE C GIRONE UNICO 57/58, 14^ giornata di andata (5/1/1958)

Cremonese-Reggina 1-0

Reggina: Francalancia, Oblach, Magni, Cadè, Piovanelli, Quaiattini, Ferulli, Leoni, Gatto, Casisa, Barozzi. Allenatore: Pugliese.

Marcatore: 29′ Castoldi.

SERIE B 88/89, 18^ giornata di ritorno (11/6/1989)

Cremonese-Reggina 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto (Orlando), Zanin, Raggi, De Marco, Catanese, Onorato. Allenatore: Scala.

SERIE B 90/91, 3^ giornata di ritorno (10/2/1991)

Cremonese-Reggina 3-2

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Bernazzani, Fimognari, Gnoffo, Soncin (Maranzano), Poli, La Rosa (Carbone), Scienza, Simonini. Allenatore: Graziani.

Marcatori: 21′ Simonini (R), 38′ Soncin (R), 51′ Iacobelli (C), 61′ rig. e 88′ Dezotti (C).

SERIE B 96/97, 17^ giornata di ritorno

Cremonese-Reggina 1-3

Reggina: Scarpi, Montalbano, Napoli, Napolitano (Sbrizzo), Poli, De Vincenzo (Giacchetta), Sesia, Perrotta, Pasino, Dionigi, Criniti (Bitetti). Allenatore: Guerini.

Marcatori: 25′ Dionigi (R), 34′ aut. Dall’Igna (R), 42′ Mirabelli (C), 73′ Dionigi (R).

SERIE B 98/99, 7^ giornata di ritorno (13/3/1999)

Cremonese-Reggina 0-2 (campo neutro di Monza)

Reggina: Belardi, Ziliani, Di Sole, Giacchetta, Sussi, Martino, Firmani, Cozza (Pinciarelli), Poli, Artico (Napolitano, Possanzini (Tomic). Allenatore: Gustinetti.

Marcatori: 46′ Possanzini, 94′ Tomic.

SERIE B 2020/2021, 16^ giornata di ritorno (01/05/2021)

Reggina (4-4-2): Nicolas; Del Prato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara (88′ Bellomo); Rivas (80′ Menez), Bianchi, Crisetig (80′ Crimi), Edera (46′ Liotti); Okwonwko (46′ Folorunsho), Denis. Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: 42′ Valzania (C), 66′ Rivas (R)

SANTO ROMEO