Eccellenza, il recupero: il Boca N. Melito non sfonda, reti bianche con l’Acri

Si è concluso con un nulla di fatto il recupero del match della 24^ giornata di Eccellenza tra Boca Nuova Melito ADMO e Acri, incontro disputato allo stadio “Spinella” di Melito Porto Salvo per la momentanea indisponibilità del “Pellicanò” di Bocale.

Meglio gli ospiti nel primo tempo: la squadra di Pascuzzo, in corsa per un piazzamento playoff, costringe i biancorossi sulla difensiva, pur arrivando dalle parti di Parisi con difficoltà. A metà tempo, Brandi di testa su corner mette fuori; risposta del Boca con il sinistro a lato di Bianchini. Acri ancora in attacco con Le Piane che calcia alto, poi ghiotta chance in contropiede per Santamaria, il cui sinistro è bloccato da Parisi. Prima frazione in archivio con pochi sussulti.

Nella ripresa cresce la squadra di Laface, finalmente fuori dal suo guscio. Zampaglione suona la carica con un sinistro bloccato da Calderaro, tocca poi ad Arigò calciare senza però inquadrare il bersaglio. Ultimo quarto d’ora con entrambe le squadre a caccia del gol da tre punti: Foti scaglia un rasoterra su punizione sul quale Calderaro arriva in tuffo; dalla parte opposta Gaudio cerca la giocata dalla distanza con un mancino ad effetto che sfiora l’incrocio a portiere battuto; ancora cosentini pericolosi con la punizione tesa di Crispino sulla quale Parisi mette la punta delle dita; infine, all’87’, sulla testa di Pipicella c’è il pallone della vittoria per il Boca ma clamorosamente il calciatore biancorosso manda fuori da distanza ravvicinata.

Lo 0-0 finale serve più all’Acri, il quale si porta provvisoriamente al quinto posto solitario, mentre il Boca N. Melito sperpera altri due punti, agganciando l’Isola Capo Rizzuto, contro la quale ha gli scontri diretti a sfavore.

Classifica

66 Locri*

50 Paolana (-1)

45 Reggiomediterranea*

45 Morrone

41 Città di Acri

40 Scalea

39 Sersale*

36 Stilomonasterace

34 Gallico Catona* (-1)

34 Soriano

31 CotroneiCaccuri

30 Gioiosa Jonica

27 Isola Capo Rizzuto

27 Boca N. Melito

18 Bovalinese

9 Roccella

*una partita in meno

Locri promosso in Serie D

Prossimo turno – 27^ giornata (03/04/2022)

Città di Acri-Gioiosa Jonica

Gallico Catona-Scalea

Locri-CotroneiCaccuri

Morrone-Bovalinese

Paolana-Boca N. Melito

Roccella-Isola Capo Rizzuto

Soriano-Reggiomediterranea

Stilomonasterace-Sersale