Cremonese-Reggina, Giacchetta: “Per me non sarà una partita come le altre”

Indimenticato ex amaranto, accolto con gli applausi sotto la curva nella gara di andata al Granillo, Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese capolista, ha parlato ai microfoni della Gazzetta del Sud in vista della sfida di sabato tra i grigiorossi e la Reggina. Queste alcune dichiarazioni dell’ex calciatore amaranto:

La partita – “La Reggina cercherà di metterci in difficoltà, con l’arrivo di Stellone si è ripresa allontanandosi dalla zona bassa. Auguro alla Reggina di raggiungere i play-off che poi sarebbe un obiettivo in linea con gli investimenti fatti dalla società. Dovremo stare attenti perchè gli amaranto, a differenza nostra, non avranno nulla da perdere. Scenderanno in campo con la mente sgombra e la pressione sarà tutta dalla nostra parte. Comunque siamo consapevoli della nostra forza. Preferiamo non guardare la classifica, a noi interessa affrontare una partita alla volta senza fare troppi calcoli”.

Il passato – “Indubbiamente non sarà per me una gara come le altre. In Calabria ho vissuto un periodo fantastico, ottenendo anche due promozioni. Sono stato capitano della Reggina e affrontarla da avversario fa sicuramente un certo effetto. Nella sfida d’andata mi sono emozionato nel rivedere il Granillo. Ho sentito il coro della Curva Sud che intonava il mio nome e ringrazio i tifosi amaranto per l’affetto dimostrato. Saremo avversari per novanta minuti, ma alla fine andrò ad abbracciare i miei amici reggini”.