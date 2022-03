Reggina verso Cremona: due calciatori potrebbero rientrare

La Reggina ha reso noto il programma settimanale relativo all’attività della prima squadra. Gli amaranto sono tornati in campo ieri pomeriggio, per iniziare a preparare la gara in trasferta contro la Cremonese (in programma sabato 2 aprile alle ore 14). Il tecnico Stellone spera di recuperare due attaccanti, Jeremy Menez e German Denis, per la trasferta in Lombardia. questo il programma degli allenamenti che si svolgeranno tutti a porte chiuse:

Martedì 29 marzo – mattina ore 10:30

Mercoledì 30 marzo – pomeriggio ore 15:00

Giovedì 31 marzo – pomeriggio ore 15:00

Venerdì 1 aprile – mattina ore 10:30