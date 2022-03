Dilettanti – Risalgono i contagi, rinviate 5 gare dalla Serie D alla Promozione

Tornano a crescere i contagi legati alla pandemia da Covid-19 che ormai da due anni imperversa sul pianeta, ne paga nuovamente le conseguenze anche il calcio dilettantistico con diversi focolai che hanno portato al rinvio di 5 incontri (al momento in cui scriviamo) tra Serie D, Eccellenza e Promozione.

Nel Girone I di Serie D, dove le partite da recuperare sono ancora molte, se ne aggiungono altre due: Acireale-Castrovillari, il cui recupero è fissato, al momento, al 20 aprile, e Trapani-Troina, in campo il 6 aprile.

In Eccellenza arriva un doppio rinvio per il Locri, fresco di festeggiamenti per la vittoria del campionato: niente anticipo in casa del Sersale per la formazione di Mancini, né tantomeno gli amaranto andranno in campo mercoledì per l’andata di Coppa Italia Dilettanti contro il Barletta, match che viene rinviato di sette giorni. Rinviata anche la sfida domenicale in programma al “Longhi-Bovetto”, il derby reggino tra Reggiomediterranea e Gallico Catona.

Nel Girone B di Promozione si è deciso per il rinvio di Cinquefrondese-Caraffa, match che poneva di fronte la compagine di casa, in piena lotta per tenere a distanza i playout, e i catanzaresi, attualmente quinti e coinvolti nella rincorsa per un buon piazzamento nei playoff.