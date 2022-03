Dilettanti, gli anticipi: l’Archi pareggia a Catanzaro, colpi esterni di Borgo e Africo

Sabato da tre punti per Ardore, Bianco e Catona in Prima Categoria, Gebbione, Real Cittanova, Sport Palmi e Varapodio in Seconda

Disputati alcuni anticipi relativi ai campionati di Serie D, Promozione, Prima e Seconda Categoria; rinviato invece il match di Eccellenza tra Sersale e Locri.

SERIE D, GIRONE I – Il Rende cede i tre punti tra le mura amiche al Santa Maria del Cilento, al quale basta un grande avvio di ripresa per ottenere il successo: pochi minuti dopo aver colpito il palo su calcio di rigore, il bomber campano Maggio insacca di testa il gol-partita. Rende sempre impelagato in zona playout mentre il Santa Maria sogna ancora una rimonta difficile per raggiungere il quinto posto, lontano 6 punti.

PROMOZIONE, GIRONE B – Scosse telluriche in zona playout arrivano dai tre anticipi del sabato. L’Archi aggiunge un altro tassello nella sua ormai quasi certa salvezza, strappando il pareggio per 2-2 in casa di uno Sporting Catanzaro Lido che non sa più vincere ed è ormai fuori dalla corsa per il primo posto. Straordinario momento di forma del Borgo Grecanico che passa per 2-1 in casa del Ravagnese: Marino e Obinna regalano i tre punti alla squadra melitese che aggancia in classifica i reggini, per i quali Pangallo aveva realizzato il momentaneo pari. Colpo importante in trasferta anche per l’Africo che grazie ad una rete del bomber Gligora espugna Bagnara, salendo al quintultimo posto, a +9 dagli stessi tirrenici penultimi.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – L’Ardore si conferma mina vagante in zona playoff, vincendo il match di Palizzi per 2-1 e prendendosi il quarto posto, in attesa delle gare domenicali. Torna a respirare aria di salvezza il Bianco, al quale basta la firma di Nicita per piegare il Taurianova Academy. Punti preziosi in chiave salvezza ottenuti, come da pronostico, dal Catona, il quale rifila un rotondo 4-0 alla Scillese ultima in classifica, in gol Praticò, autore di una tripletta, e Buonarrigo.

2^ CATEGORIA, GIRONE E – Continua la corsa in testa alla classifica del Gebbione che passa per 2-1 in casa del Rizziconi; risponde a distanza il Varapodio, corsaro per 2-0 sul campo della Sangiorgese e sempre a -5 dalla capolista. Successi anche del Real Cittanova in casa del Benestare fanalino di coda e dello Sport Palmi nella sfida salvezza con il Gallina.