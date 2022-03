Serie D Girone I, i recuperi: pareggi nei match di Portici e Trapani

Due recuperi disputati per il Girone I di Serie D e altrettanti pareggi maturati: finisce 0-0 la sfida tra Trapani e Real Aversa, con i siciliani (nuovamente in campo mercoledì contro il Sant’Agata) che restano a -3 dai campani, sempre più vicini alla salvezza; 1-1 invece il punteggio finale nel derby tra Portici e Polisportiva Santa Maria del Cilento, con il vantaggio locale di Silvestre ad inizio ripresa e il pari ospite quasi al 90′ con Gabionetta.

Classifica

60 Gelbison**

56 Cavese**

53 Acireale***

52 FC Lamezia Terme**

44 Paternò*

41 Sant’Agata**

39 Cittanova**

35 Santa Maria*

35 Real Aversa*

34 Licata***

33 Portici***

32 Trapani****

30 San Luca***

29 Sancataldese*

23 Castrovillari*

23 Rende**

21 Giarre**

16 Troina* (-6)

13 Biancavilla**

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno



Prossimo turno – 29^ giornata (27/03/2022)

Cavese-Licata

Città di Acireale-Castrovillari

Città di Sant’Agata-Biancavilla

Cittanova-Giarre

FC Lamezia Terme-Portici

Paternò-San Luca

Real Aversa-Gelbison

Rende-Pol. Santa Maria del Cilento

Trapani-Troina

Riposa: Sancataldese