La grande festa del Locri: gli amaranto tornano in Serie D!

Con cinque giornate di anticipo il Locri festeggia il ritorno in Serie D, calando un poker al Gioiosa che fa esplodere la grande festa allo stadio “Macrì”. La squadra di mister Renato Mancini ha conquistato con pieno merito la vittoria in un campionato che inizialmente i pronostici indicavano come molto più equilibrato; invece il Cavallo Alato ha compiuto una vera e propria cavalcata, viaggiando sulle ali di un entusiasmo crescente che quest’oggi ha raggiunto il proprio apice.

I numeri non lasciano dubbi: 66 punti conquistati in 25 giornate, frutto di ventuno successi, tre pareggi e appena uno stop, giunto alla seconda giornata in casa della Paolana, unica squadra capace anche di uscire dall’impianto locrese con un punto grazie allo 0-0 della gara di ritorno. Sono ben 60 i gol messi a segno dagli amaranto (appena 12 quelli incassati) con tanti calciatori capaci di lasciare il segno più volte, i prolifici dei quali sono stati: gli argentini Carella e Romero, 14 reti per il primo e 9 per il secondo, già campioni un paio di stagioni fa con la maglia del San Luca; il giovane talento Larosa, grande rivelazione di questa stagione e 8 volte a segno; l’altro argentino Martinez, felicissima intuizione di mercato alla vigilia del mini-campionato di un anno fa, andato in gol 7 volte.

Questi solo alcuni protagonisti di un organico che il presidente Giuseppe Mollica (in alto a sinistra) e la dirigenza del Locri hanno costruito in questo triennio seguito alla retrocessione dalla D del 2019. Dopo innumerevoli sacrifici e una pandemia che ha ulteriormente complicato ogni situazione, il progetto tecnico amaranto, partito molto bene già nella passata stagione (5 vittorie nelle prime 5 giornate, poi la sospensione del torneo) è stato infine posto tra le mani di uno dei migliori tecnici del panorama calabrese, quel Renato Mancini (a destra) già artefice del miracolo Sersale, promosso in Serie D nella stagione 2015/2016. Un connubio vincente che ha portato i risultati auspicati dalla piazza locrese. La rotonda vittoria odierna contro il Gioiosa ha sancito l’aritmetica promozione che già, in maniera virtuale, era in mano a Leto e compagni da alcune settimane, con le inseguitrici a perdere sempre più terreno e un margine di vantaggio che oggi, giorno della festa-promozione, è ulteriormente cresciuto arrivando a ben 19 lunghezze sulla Paolana che si è presa la piazza d’onore.

Con il campionato ormai messo in tasca, a questo punto il Locri può concentrarsi maggiormente sulla Coppa Italia Dilettanti: dopo aver fatto fuori il Ragusa con un doppio successo, gli amaranto torneranno in campo mercoledì 30 marzo per l’andata dei quarti di finale contro una tra Barletta e Melfi, le quali si affronteranno giorno 23 per determinare la squadra qualificata.