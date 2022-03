Eccellenza – Il Boca N. Melito scappa, il Gallico Catona lo riprende: parità nel derby reggino

Si è chiuso in parità il derby reggino valido per la venticinquesima giornata di Eccellenza, disputato al “Lo Presti” tra Gallico Catona e Boca Nuova Melito Admo. La compagine di Giovinazzo con un successo avrebbe messo al sicuro la salvezza, stesso obiettivo della squadra di Laface terzultima e costretta a cercare l’intera posta in palio per non perdere terreno dalle avversarie che la precedono.

L’avvio di gara è di marca biancorossa: il Boca dimostra di avere voglia di espugnare l’impianto di Gallico e al 10′ trova il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone arriva a Isabella che taglia l’area con un diagonale sul quale si fionda sul palo lontano Bianchini che sblocca il match (il gol nella copertina dell’articolo). Colpita, la squadra di casa fatica a trovare continuità di manovra, gli ospiti sono aggressivi e ben messi in campo, concedendo ben pochi varchi, rendendosi inoltre pericolosi in contropiede grazie alla rapidità di Giorgiò. Alla mezz’ora il Boca affonda a sinistra, Manganaro va al cross trovando proprio Giorgiò che nel cuore dell’area in girata insacca il raddoppio. All’intervallo si arriva senza ulteriori sussulti, con il Gallico Catona che fa ancora fatica a trovare sbocchi concreti nella metà campo avversaria.

In avvio di ripresa la formazione di Giovinazzo mostra di essere entrata in campo con un piglio diverso e al 7′ Bonadio impegna dal limite Falduto; poco dopo è Condemi a vedersi neutralizzare il tentativo dall’estremo difensore ospite. Il Boca cerca di riallacciare il discorso interrotto al termine del primo tempo con alcune azioni offensive che al 16′ portano Giorgiò a triangolare con Zampaglione, ma a calciare in maniera scoordinata il pallone del possibile 3-0. La Legge del Calcio non perdona, a gol sbagliato corrisponde gol subito e al 17′ Sofrà gira in rete un cross basso dalla destra riaprendo l’incontro. Emotivamente il match si ribalta e dopo 120″ il Gallico Catona agguanta il pari con Calivà che finalizza un affondo personale sulla sinistra, trafiggendo il portiere biancorosso sotto la traversa. Il Boca rischia di veder sprecato quanto di buono fatto nel primo tempo di fronte alla veemente riscossa dei locali, Falduto interviene sul tiro di Infusino negando il sorpasso ai rossoblù. A cavallo della mezz’ora doppio squillo ospite, prima con Giorgiò che manda alto, poi con la rovesciata di Zampaglione che si spegne sul fondo; tocca poi al nuovo entrato Campolo dialogare con Bianchini, un lungo fraseggio murato infine da un difensore. Il finale vede l’insistenza dei padroni di casa che più volte arrivano nell’area di rigore del Boca con i vari Condemi, Bonadio e Infusino, manca però la zampata vincente e Falduto è chiamato ad almeno altri due interventi degni di nota per salvare il risultato.

Il derby dai due volti si chiude sul 2-2, un pari che consente al Gallico Catona di tenere a debita distanza la zona playout per una salvezza ormai molto vicina; serve invece a poco il punto conquistato dal Boca N. Melito, il quale ha dilapidato nella ripresa le ottime impressioni della prima frazione (oltre ovviamente al doppio vantaggio), vedendo al contempo le dirette rivali allontanarsi in maniera pericolosa.