Top di Reggina-Cosenza: bene Rivas, Folorunsho glaciale

Al termine del match contro il Cosenza, il tecnico amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni: PRESTAZIONE – “Abbiamo approcciato...

Lo stadio “Granillo” si accende per il derby tra Reggina e Cosenza valido per la trentunesima giornata di Serie B, con gli amaranto desiderosi di riscattare la sconfitta di una settimana contro il Perugia maturata al...

Tripla chiamata in Nazionale in casa Reggina. Il portiere Stefano Turati ed i centrocampisti Alessandro Cortinovis e Rigoberto Rivas sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici in vista dei prossimi impegni nazionali...