Reggina: Turati, Cortinovis e Rivas convocati in nazionale

Tripla chiamata in Nazionale in casa Reggina. Il portiere Stefano Turati ed i centrocampisti Alessandro Cortinovis e Rigoberto Rivas sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici in vista dei prossimi impegni nazionali ufficiali.

L’Italia U21 di Cortinovis e Turati, impegnata nelle Qualificazioni al Campionato Europeo, sarà impegnata nei match contro Montenegro (Podgorica, 25 marzo 2022) e Bosnia Erzegovina (Trieste, 29 marzo 2022). Pertanto, i due calciatori amaranto in questione salteranno gli impegni di Club dal 20 al 29 marzo.

L’Honduras di Rivas, invece, impegnata nelle Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, sarà impegnata nei match contro Panama (Panama, 25 marzo 2022), Messico (Honduras, 28 marzo 2022) e Giamaica (Giamaica, 31 marzo 2022). Pertanto, il calciatore amaranto salterà gli impegni di Club dal 20 al 31 marzo.