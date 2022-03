Reggina-Cosenza, le pagelle: Folorunsho “chirurgico”, apnea dopo le sostituzioni

Il derby si tinge d’amaranto grazie al decisivo rigore di Folorunsho; la Reggina batte il Cosenza, soffrendo nel finale la veemenza di degli ospiti a caccia del pari. Le pagelle amaranto di RNP.

Micai 6 – Sempre attento in ogni situazione, viene superato solo una volta nella ripresa ma Larrivey colpisce la traversa.

Cionek 6,5 – Nelle prime fasi appare frastornato, ma con l’andare dei minuti prende ritmo e misure agli avversari, giocando con estrema personalità.

Amione 6,5 – Larrivey non la vede quasi mai, la direzione difensiva del centrale è saggia e scrupolosa; va in difficoltà nella fase finale del match quando la squadra di abbassa e subisce le folate avversarie.

Di Chiara 6,5 – Argina Situm e lo mette in difficoltà con le sue discese; da terzo di difesa svolge un lavoro egregio, paradossalmente anche stavolta subisce un leggero calo di rendimento quando torna nel suo ruolo naturale.

Giraudo 6,5 – Duella per gran parte della prima frazione con Liotti che da ex, vuole farsi rimpiangere; spostato sulla corsia opposta, si fa vedere con un traversone che quasi vale il raddoppio. Dal 62′ Stavropoulos 6 – Soffre insieme a tutto il reparto nel finale di gara, quando il forcing rossoblù è asfissiante.

Hetemaj 6,5 – Appare un po’ macchinoso nelle fasi iniziali, ma con l’andare dei minuti si erge a muro insormontabile in mezzo al campo; elemento fondamentale nell’assedio finale.

Crisetig 6,5 – Alza i giri del motore e imposta con autorevolezza, leggendo le situazioni di gioco con tempismo e precisione; nel finale di gara, con la squadra in affanno, fatica a farla uscire dalla metà campo.

Cortinovis 6,5 – Linfa preziosa in fase di costruzione, manda in porta Rivas per il gol poi annullato dal VAR; talvolta pecca in coraggio quando si potrebbero cercare soluzioni personali. Dal 62′ Bianchi 6 – Prova a dare maggior sostanza in mezzo, cercando di aiutare anche l’attacco che frangente finale, di fatto non esiste.

Kupisz 6,5 – Un’incertezza iniziale poteva costar cara, poi si riscatta giocando ad alto ritmo entrambe le fasi, riuscendo infine a procurarsi il rigore del vantaggio. Dal 46′ Adjapong 6 – Entra in campo con grande volontà, ma dopo aver preso il giallo rischia un paio di volte di prendere il secondo; evita l’intervento su Laura dal quale nasce il successivo rigore, poi cancellato tramite il VAR.

Folorunsho 7 – Lampi, strappi e fantasia, c’è tutto nella partita di Folorunsho che oltre a giocare su tutto il fronte d’attacco, si muove tra le linee non offrendo punti di riferimento agli avversari; trasforma con precisione chirurgica il rigore da tre punti, sfiora un paio di volte il raddoppio che avrebbe reso meno affannoso il finale di gara.

Rivas 6,5 – In giornata buona, trova anche il gol, annullato per fuorigioco millimetrico; ha i guizzi giusti ma mancando i punti di riferimento in avanti, non sempre riesce ad ottenere ciò che vorrebbe. Dal 75′ Galabinov S.V.

Mister Stellone 6 – Rinuncia alla prima punta riproponendo la coppia leggera che, almeno inizialmente, fatica a trovare sbocchi; la Reggina esce alla distanza, trova il rigore del vantaggio ma ha il demerito di non premere con determinazione per chiudere il match, arrivando in grande all’assalto finale degli ospiti. Paradossalmente, la squadra pare sgonfiarsi dopo i cambi effettuati, i subentrati non riescono a fornire l’apporto sperato e l’apnea degli ultimi minuti ne diventa la conseguenza.