Lo stadio “Granillo” si accende per il derby tra Reggina e Cosenza valido per la trentunesima giornata di Serie B, con gli amaranto desiderosi di riscattare la sconfitta di una settimana contro il Perugia maturata al 91′; nel turno infrasettimanale Reggina vicina al successo a Cittadella, mentre i rossoblù hanno visto svanire la vittoria contro il Lecce in pieno recupero. Segui gli aggiornamenti live del derby su RNP dalle ore 14.

REGGINA-COSENZA 1-0 – FINALE

37′ Folorunsho rig.

90’+7, il lunghissimo recupero si chiude con il triplice fischio che sancisce la vittoria della Reggina grazie al penalty di Folorunsho, ma quanti brividi fino al fischio finale! Reggina batte Cosenza 1-0!

90’+3, dopo una lunga consultazione con la sala VAR, l’arbitro osserva il replay e ritorna sui propri passi: rigore cancellato! Il “Granillo” esulta come fosse stato segnato un gol! Ammonito Laura per simulazione.

90’+1, accelerazione di Voca che contrastato finisce a terra: rigore per il Cosenza.

90′, ammonizioni a raffica: giallo anche per Sy.

89′, Stavropoulos ferma con le cattive Laura e anche lui finisce sul taccuino del direttore di gara.

86′, Amione e Larrivey ricevono il giallo a seguito di una mischia accesasi in area di rigore, dopo un penalty richiesto dal Cosenza ma non concesso dal direttore di gara.

82′, arriva il cartellino giallo anche per Cionek.

80′, ultimo cambio tra gli ospiti con Sy che prende il posto di Liotti.

77′, brividi al “Granillo” quando si genera una mischia nell’area amaranto e l’ex Larrivey calcia contro la traversa il pallone del possibile pareggio.

75′, lascia il campo Rivas tra gli applausi, al posto mister Stellone inserisce Galabinov.

72′, altro cambio tra gli ospiti con Carraro che prende il posto di Kongolo.

62′, doppio cambio eseguito da mister Stellone, il quale getta nella mischia Stavropoulos e Bianchi al posto di Giraudo e Cortinovis.

59′, di nuovo in parità il conteggio dei calciatori sanzionati dal direttore di gara: giallo anche per Adjapong.

54′, altro cambio tra gli ospiti: esce Vallocchia, al suo posto Voca.

52′, ad un passo dalla doppietta Folorunsho che si avventa sul cross di Giraudo anticipando il difensore, provando subito dopo un tiro sul primo palo da posizione defilata che si spegne sull’esterno della rete.

52′, Vallocchia è il terzo ammonito tra le fila rossoblù.

49′, torna in parità il conto degli ammoniti con il giallo ricevuto da Di Chiara.

INTERVALLO

46′, cambio anche nella Reggina: Adjapong prende il posto di Kupisz.

46′, doppio cambio nel Cosenza: dentro Di Pardo e Laura, fuori Rigione e Millico.

Fischio d’inizio della ripresa tra Reggina e Cosenza.

45’+1, un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara, primo tempo in archivio con la Reggina avanti di un gol grazie al penalty trasformato da Folorunsho.

43′, Crisetig strappa la palla dai piedi di un avversario servendo Cortinovis, tocco dentro Rivas che trafigge il portiere in diagonale! Esulta il “Granillo” ma il VAR soffoca la festa amaranto segnalando una millimetrica posizione di offside dell’honduregno.

42′, reazione cosentina con la percussione centrale di Caso, Cionek tampona la sua conclusione concedendogli solo un corner.

37′, ESECUZIONE PERFETTA DI MICHAEL FOLORUNSHO!!! REGGINA IN VANTAGGIO!!! Folorunsho calcia un rasoterra chirurgico nell’angolino, Matosevic intuisce ma non ci arriva! Esplode il “Granillo”, la Reggina è in vantaggio nel derby!

35′, intervento falloso su Kupisz pronto a calciare in porta, l’arbitro indica il dischetto!

32′, triangolazione tra Rivas e Folorunsho con quest’ultimo che dal fondo cerca ancora l’honduregno, anticipato in corner dall’intervento di un difensore.

23′, Caso ferma fallosamente Hetemaj ricevendo il secondo cartellino giallo tra i cosentini.

21′, splendida manovra offensiva portata avanti da Kupisz, Di Chiara e Cortinovis, imbucata per quest’ultimo che impegna severamente Matosevic.

13′, grande azione personale di Rivas che sguscia tra un paio di avversari e serve un pallone basso nel cuore dell’area, Folorusho prova ad arrivarci in spaccata senza riuscirci e la sfera si perde sul fondo.

10′, brivido al “Granillo”! La punizione calciata dall’ex Liotti colpisce la traversa e torna sul terreno di gioco; sul prosieguo ci prova Venturi da fuori, rasoterra deviato in corner.

9′, indecisione tra Kupisz e Di Chiara, il polacco è costretto a trattenere Situm fermandolo fallosamente al limite: giallo per il calciatore amaranto.

2′, sulla punizione scaturita dal fallo di Rigione, sinistro a giro di Di Chiara che sibila appena fuori dallo specchio della porta. Subito una grande emozione!

1′, subito un fallo meritevole di giallo tra gli ospiti, ammonito Rigione.

Si parte! Comincia Reggina-Cosenza

Prima del calcio d’inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Oblach, bandiera amaranto di tanti anni fa, scomparso nei giorni scorsi.

All’ingresso delle squadre, la Curva Sud ha esposto una spettacolare coreografia che ha strappato gli applausi dello stadio.

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj Crisetig, Cortinovis, Kupisz; Folorunsho, Rivas. A disposizione: Aglietti, Adjapong, Franco, Stavropoulos, Bellomo, Bianchi, Ejjaki, Lombardi, Diop, Galabinov, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Cosenza (3-4-1-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Situm, Kongolo, Vallocchia, Liotti; Caso; Millico, Larrivey. A disposizione: Sarri, Carraro, Pandolfi, Vaisanen, Sy, Gerbo, Florenzi, Voca, Arioli, Hristov, Laura, Di Pardo. Allenatore: Chiodi.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia. Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. IV ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.

PRE-PARTITA

