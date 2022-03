Reggina-Cosenza, la probabile formazione amaranto: tandem d’attacco verso la conferma

Ancora in emergenza offensiva la Reggina che, nel derby di domani contro il Cosenza, dovrà fare a meno di Menez e Denis infortunati, mentre Montalto e Galabinov sono convocati ma difficilmente andranno in campo. Probabile la conferma di Rivas e Folorunsho quale tandem offensivo. In difesa torna Cionek, Loiacono è squalificato, mentre a centrocampo potrebbe giocare Cortinovis. La probabile formazione REGGINA (3-5-2): Micai, Cionek, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Cortinovis, Giraudo; Rivas, Folorunsho. All. Stellone