Reggina-Cosenza, la probabile formazione silana: Situm e Liotti sugli esterni

In attacco conferma per Larrivey e Millico

Ha svelato solo il duo d’attacco Pierpaolo Bisoli, tecnico (squalificato) del Cosenza che domani sarà in scena al Granillo. Assente anche Palmiero fermato per un turno, coppia offensiva Larrivey-Millico confermata dopo la buona prova di martedì. Probabile l’impiego dei due calciatori amaranto in prestito al Cosenza, sia Situm che Liotti. Questa la probabile formazione del COSENZA (3-4-1-2): Matosevic, Vaisanen, Rigione, Camporese; Situm, Kongolo, Carraro, Florenzi, Liotti; Millico, Larrivey.