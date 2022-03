Reggina-Cosenza, i convocati di Stellone: torna Galabinov, prima volta per Faty

Ultime News

Ancora in emergenza offensiva la Reggina che, nel derby di domani contro il Cosenza, dovrà fare a meno di Menez e Denis infortunati, mentre Montalto e Galabinov sono convocati ma difficilmente andranno in campo. Probabile la...

Ha svelato solo il duo d’attacco Pierpaolo Bisoli, tecnico (squalificato) del Cosenza che domani sarà in scena al Granillo. Assente anche Palmiero fermato per un turno, coppia offensiva Larrivey-Millico confermata dopo la...

Al termine della rifinitura odierna, mister Roberto Stellone ha diramato la lista dei 25 convocati che prenderanno parte al derby con il Cosenza. Prima convocazione per Ricardo Faty, il quale ha scelto la maglia numero 91. Di...

Reggina

Il tecnico degli amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Cosenza per fare il punto della situazione in casa Reggina. Queste le sue dichiarazioni: AVVERSARIO «Il derby è una...