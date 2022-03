Cittadella-Reggina, le pagelle di RNP: la tenacia di Bianchi, da Giraudo qualità e sostanza

La Reggina raccoglie un pareggio senza reti dal match del “Tombolato” contro il Cittadella, nonostante le molte palle-gol, sia da una parte che dall’altra, anche se sono gli uomini di Stellone ad avere le più clamorose. Le pagelle di Cittadella-Reggina secondo RNP.

Turati 6,5 – Dalle sue parti arrivano molti palloni insidiosi e anche se non è chiamato ad interventi prodigiosi, sventa ogni minaccia con sicurezza.

Loiacono 6 – Soffre spesso nel duello con Antenucci che nel primo tempo si rende pericoloso più volte; sfiora il vantaggio sul finire del primo tempo mentre nella ripresa prende l’unica ammonizione amaranto che gli costerà il derby di sabato.

Amione 6,5 – Altra prova di personalità, al suo fianco cambiano ancora una volta gli interpreti ma lui si conferma una garanzia in mezzo al reparto.

Stavropoulos 6,5 – Prende le misure alle punte avversarie, spesso costrette a provare soluzioni dalla distanza. Dal 65′ Lombardi 6 – Prova con qualche strappo a far saltare il banco, ma la difesa veneta è ostica.

Adjapong 6 – A fasi alterne, vince duelli a intermittenza, si propone con la corsa ma non trova continuità. Dal 65′ Hetemaj 6 – Mette la consueta sostanza in mezzo al campo, provando qualche giocata illuminante senza esito.

Kupisz 6,5 – Vera spina nel fianco della difesa di casa, i suoi inserimenti sono spesso pericolosi ma poco sfruttati dalla squadra; prezioso il suo contributo in fase di copertura. Dal 82′ Bellomo S.V.

Bianchi 6,5 – Gioca con il mestiere e l’astuzia, in un centrocampo praticamente inedito nel quale inizialmente è l’unico elemento ‘di ruolo’; dimostra una certa maturità nel guidare i compagni.

Di Chiara 6 – Tornato al suo ruolo consueto commette qualche errore di troppo, tra sbavature e scelte di tempo imperfette; meglio nella ripresa quando, instancabile, difende e si propone senza sosta.

Giraudo 6,5 – Tanta sostanza come aiuto per la mediana e qualche sortita offensiva nella prima frazione, senza esito; nella ripresa cresce il collettivo, la Reggina ci crede e Giraudo, anche dopo lo spostamento a destra, continua ad essere lucido e nel vivo del gioco.

Folorunsho 6,5 – Partita di grande sacrificio, va più volte vicino al gol, soprattutto nella ripresa, quando imbeccato da Rivas riesce a battere Maniero ma non il difensore che salva sulla linea di porta. Imprevedibile e maltrattato dagli avversari, paga lo scotto di giocare in un ruolo non suo.

Rivas 6 – Lampi di classe e qualche ottima palla servita per i compagni, rispetto al solito gioca molto più con la squadra. Dal 90′ Montalto S.V.

Mister Stellone 6 – In piena emergenza, il tecnico amaranto inventa una squadra imbottita di esterni, che perde qualcosa per vie centrali, dove il Cittadella nel primo tempo riesce a costruire qualche pericolosa situazione, ma che sulle fasce è molto versatile, con ripetute sovrapposizioni e scambi rapidi. Tuttavia, l’assenza di un punto di riferimento in mezzo all’area rende spesso inutile il gran lavoro fatto sulle corsie; la soluzione alternativa diventa sfruttare gli inserimenti, tanto che nel primo tempo è Kupisz il più pericoloso. Nella ripresa opera qualche modifica che però non muta l’esito del match che la Reggina quasi fa suo: la strana coppia Rivas-Folorunsho dialoga spesso ma con poca incisività, quando però accelera porta quasi al gol, sfiorato da entrambi. Bellomo e Montalto, inseriti nel finale, forse avrebbero potuto fornire un apporto maggiore se mandati in campo prima.