Dilettanti, gli anticipi: Locri ad un punto dalla D, colpaccio del Borgo a Catanzaro

Sabato di anticipi un po’ in tutte le categorie, comprese la Serie D e l’Eccellenza. Di seguito un riepilogo di quanto accaduto nei vari incontri.

SERIE D, GIRONE I (28^ giornata) – Successo del Real Aversa in casa del Portici per 3-2: tre volte in vantaggio la squadra ospite, prima con Giordano, poi con Chianese che sigla una doppietta, rendendo vane le marcature di Filogamo e Castagna. Il Real opera il sorpasso, anche se il Portici ha due partite in meno rispetto all’avversario.

ECCELLENZA (24^ giornata) – Festeggiamenti ormai dietro l’angolo per il Locri, che espugnando il “Longobucco” di Scalea per 2-0 grazie al rigore di Romero sul finire del primo tempo e il raddoppio di Carella nel quarto d’ora finale, si porta ad un solo punto dalla matematica promozione in Serie D, un traguardo più che meritato per la squadra di Mancini, che dopo aver staccato il resto del gruppo, ha giocato un campionato a parte. Mercoledì a Ragusa il ritorno degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti, partendo dal vantaggio di 4 gol maturato tra le mura amiche; infine domenica prossimo, appuntamento con la probabile festa promozione contro il Gioiosa. Lo Scalea rischia invece di perdere terreno nella corsa al quinto posto.

PROMOZIONE, GIRONE B (24^ giornata) – Tre anticipi andati in scena con punti pesanti ottenuti dalle squadre in lotta per evitare i playout. Spicca su tutti il successo ottenuto dal Borgo Grecanico in casa dello Sporting Catanzaro Lido, che con questo stop dice probabilmente addio alle ambizioni di primato; la compagine melitese, sotto per la rete del bomber catanzarese Giglio, ribalta il punteggio con Candido, Monterosso e l’eterno Ciccio Marino, il quale pone il sigillo sui tre punti che valgono l’aggancio al Vallata del Torbido, uscito sconfitto dal “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi per 3-2: il Ravagnese si porta sul doppio vantaggio con Tegano e Pangallo, rimonta ospite firmata da Schiavello e Darboe, ci pensa infine Cangeri in pieno recupero a regalare ai biancoazzurri tre punti che avvicinano alla salvezza. Prova a riportarsi in linea di galleggiamento per la disputa dei playout la Bagnarese, che in un match molto acceso piega il San Giorgio per 2-1 grazie ai gol di Libro e Maceri ai quali risponde Bellè; il vantaggio dei tirrenici resiste fino alla fine, con l’ingresso in campo dei fratelli Musumeci, entrambi ultracinquantenni.

1^ CATEGORIA, GIRONE D (19^ giornata) – Il big-match tra Saint Michel e Pro Pellaro si chiude senza reti, risultato del quale potrebbero approfittare sia la Deliese che la Palmese, di scena quest’oggi. Prezioso successo in rimonta per il Palizzi sulla Taurianovese, un 2-1 che proietta i bianconeri a +7 sulla quintultima.