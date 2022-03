Reggina-Perugia, le pagelle di Rnp: Cionek e Micai pasticciano, Giraudo lotta

L'esterno amaranto tra i migliori in campo

Dopo quattro vittorie consecutive la Reggina cade al Granillo contro il Perugia. Partita molto equilibrata, risolta da una punizione perfetta di Burrai nel recupero. Sull’azione pesa però l’errore di Cionek e Micai. Tra gli amaranto migliore in campo Giraudo. Queste le pagelle di Rnp:

Micai 5 Graziato da Olivieri dopo l’uscita a vuoto, insieme a Cionek pasticcia consentendo al Perugia di trovare la punizione decisiva

Cionek 5 Macchia una buona prova difensiva con l’incredibile errore che regala palla agli ospiti e da cui nasce il fallo da punizione.

Amione 6,5 Lotta, insegue, recupera; sulle palle aree imbattibile

Di Chiara 6 Nessun problema in fase difensiva, non incide quando può mettere le palle in area avversaria.

Giraudo 6,5 (il migliore) Gioca con grinta e grande solidità fermando gli esterni avversari. Mai fuori posizione.

Hetemaj 5,5 Tanto agonismo, poche idee brillanti (dal 75′ Bianchi 5,5 Nel finale prova a pareggiare) Crisetig 5 Tiene troppo la palla e spesso la perde. (92′ Kupisz s.v.)

Folorunsho 5 Non incide e sbaglia alcuni appoggi anche facili, commettendo errori non da lui

Lombardi 5,5 Praticamente gioca da terzino, costretto a limitare le sfuriate degli ospiti (56′ Adjapong 5 Approccio impalpabile

Bellomo 5,5 Cerca qualche giocata, tra i più volenterosi (57′ Rivas 5 Sottotono e con le cartucce bagnate)

Montalto 6 Aiuta la squadra, sgomita e si batte, poche volte al tiro (57′ Tumminello 5 Un tentativo in acrobazia ma anche alcune scelte non perfette.

Stellone 5,5 Si ferma il cammino casalingo della Reggina, in una gara molto contratta decisa dalla punizione di Burrai, la sua squadra non riesce mai ad essere pericolosa in fase d’attacco.