Reggina, Di Chiara alla Gazzetta delo Sport: “Stellone ci ha fatto sentire importanti”

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore amaranto Gianluca Di Chiara ha parlato del momento di grande ripresa della Reggina dopo l’arrivo in panchina di Roberto Stellone. Queste le sue dichiarazioni:

“Sarebbe meglio non tornare più sull’argomento che abbiamo lasciato alle spalle e goderci questo momento sotto la guida di Stellone, con il quale abbiamo iniziato un nuovo percorso. Il tecnico è stato fondamentale per uscire dalla crisi, anche se aritmeticamente non abbiamo raggiunto la salvezza. Ci ha fatto sentire tutti importanti utilizzando la rosa disponibile e mettendoci a nostro agio. È una nuova Reggina e lo dice pure la posizione in cui ci troviamo. Adesso bisognerà continuare con questa andatura, perché mancano ancora 10 gare”.

Di Chiara si è successivamente soffermato sul prossimo avversario della Reggina in campionato, il Perugia: “Si tratta di una squadra tosta e difficile da battere, la stiamo studiando attraverso i filmati individuando i pregi e i punti deboli per colpirla. È composta da ottimi singoli in attacco come De Luca e Matos e subisce poche reti. Con il contributo dei nostri tifosi cercheremo di portare a casa il massimo della posta“.