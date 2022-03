Coppa Italia Serie D, il Cittanova nella storia: è ai quarti di finale!

Un gol di Meola in avvio basta ai giallorossi per battere il Trapani ed entrare tra le miglior otto squadre del torneo

Il Cittanova prosegue in questa fantastica e storica stagione superando anche gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, manifestazione solitamente ostile per le formazioni calabresi, quasi sempre azzerate nei primi turni.

Al “Morreale-Proto” arriva il Trapani per il match degli ottavi di finale. La formazione di Di Gaetano sblocca il punteggio in avvio di gara con Meola su un perfetto assist di Maggio. Sfida in equilibrio con occasioni da entrambe le parti; poco dopo l’ora di gioco i giallorossi ottengono un penalty con espulsione di Galfano, ma dal dischetto Bonanno si fa parare il possibile raddoppio. Poco dopo i siciliani restano in nove per il rosso a Barbara, il risultato resta in bilico fino alla fine nonostante l’insistenza del Cittanova che prova a chiudere l’incontro più di una volta.

Al triplice fischio esplode la gioia del Cittanova che nei quarti di finale se la vedrà con l’Audace Cerignola, capolista del Girone H.