Serie B, al via il Trofeo MVP per premiare i migliori calciatori

In Serie BKT è calcio spettacolo.

Lega B insieme a BKT, title sponsor della competizione dal 2018, inaugura un premio dedicato ai calciatori. Da marzo debutterà nel Campionato degli Italiani l’MVP del mese, il primo award individuale riconosciuto ufficialmente dalla Lega B. Per la prima volta nella sua storia quindi, anche il Campionato degli Italiani decreterà colui che si è distinto per meriti sportivi, attitudine positiva e qualità tecniche.

Un’idea accolta con entusiasmo anche dal Presidente della Lega Serie B Mauro Balata, sempre attento allo sviluppo e al prestigio del torneo: “Il Trofeo MVP BKT rappresenta un altro importante step per il nostro campionato, sia perché rientra nel processo di internazionalizzazione che sta investendo la Serie BKT ormai da diversi mesi, ma anche perché costituisce un incentivo per i calciatori a dare ulteriormente il meglio di sé. Il tutto a favore di un più sano agonismo e performance di alto livello. La sinergia con il nostro title sponsor BKT, che ringrazio, ruota proprio attorno al concetto di “prestazione” in tutta la sua essenza: un’idea innovativa per i significati che incarna e, per noi come Lega, è espressione del gioco prodotto dalle nostre associate all’interno della migliore università del calcio. È giusto premiare il merito, umano e sportivo, ed è giusto che venga riconosciuto. Il Trofeo MVP BKT manifesta chiaramente e in modo evidente la nostra proposta valoriale”.

Il premio – Il trofeo MVP nasce dalla volontà congiunta di Lega B e BKT di continuare con il processo di valorizzazione del campionato attraverso idee e progetti dal respiro internazionale. A selezionare il vincitore sarà una giuria di esperti composta da giornalisti dei 3 broadcaster ufficiali (Sky, Dazn e Helbiz) e personaggi del web legati al mondo dello sport che, ogni mese, si riuniranno per votare l’MVP.

fonte: LegaB