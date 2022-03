Serie D Girone I, 27^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

SERIE D, GIRONE I – 27^ giornata (06/03/2022)

Cavese-Castrovillari 2-1

Città di Acireale-Troina 3-0

Città di Sant’Agata-Giarre 0-0

Cittanova-Pol. Santa Maria del Cilento 1-0

FC Lamezia Terme-San Luca 3-2

Paternò-Biancavilla 2-0

Portici-Gelbison 0-1

Real Aversa-Licata 1-0

Trapani-Sancataldese 2-0

Riposa: Rende

Classifica

57 Gelbison**

53 Acireale**

53 Cavese**

52 FC Lamezia Terme*

44 Paternò*

39 Cittanova**

38 Sant’Agata**

34 Licata***

34 Santa Maria**

32 Portici****

31 Real Aversa**

30 San Luca***

28 Trapani*****

26 Sancataldese*

23 Rende**

21 Giarre**

20 Castrovillari*

13 Biancavilla*

13 Troina* (-6)

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno



Prossimo turno – 28^ giornata (13/03/2022)

Biancavilla-Città di Acireale

Castrovillari-Cittanova

Gelbison-Paternò

Giarre-Trapani

Licata-Città di Sant’Agata

Pol. Santa Maria del Cilento-Sancataldese

Portici-Real Aversa

San Luca-Cavese

Troina-Rende

Riposa: FC Lamezia Terme