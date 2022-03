Ultime News

Il tecnico della Reggina Roberto Stellone dovrà inventarsi la difesa per la gara di domani contro il Parma. Possibile il debutto del giovane Franco con Amione e Di Chiara. Probabile formazione Reggina (3-5-2): Turati, Franco,...

Anche Iachini, tecnico del Parma, dovrà fare i conti con numerose defezioni, specialmente in attacco. Il Parma dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, Vazquez ad ispirare Simy e Bonny, l’ex Delprato pronto per una maglia da...

Bilancio favorevole ai padroni di casa nei precedenti in serie B tra Parma e Reggina, di fronte domani pomeriggio alle ore 14:00 quindici anni dopo l’ultima volta. Sono 11 i precedenti ufficiali al “Tardini”,...

Reggina

Al termine dell’allenamento di rifinitura di oggi, Mister Giuseppe Iachini ha convocato per la gara contro la Reggina, in programma domani alle ore 14:00 allo Stadio Tardini di Parma e valida per la 28a giornata del campionato...