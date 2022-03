Serie D, i recuperi: San Luca battuto dal Santa Maria, la Gelbison allunga in vetta

Disputati quattro recuperi del Girone I di Serie D, i primi di una lunga serie. Due le calabresi impegnate, entrambe in Campania: rocambolesca sconfitta a Santa Maria di Castellabate per il San Luca, che contro la Polisportiva va sotto di due gol per la doppietta di Cunzi, ma con la doppia firma di Godano si porta in parità prima dell’intervallo, incassando tuttavia nella ripresa le reti di Tandara e Oviszach per il 4-2 finale; cade anche il Castrovillari in casa del Portici, il gol da tre punti su punizione firmato da Maranzino. La Gelbison si sblocca nella ripresa contro il Trapani, a segno prima grazie ad un autogol di Galfano, poi con Gagliardi; gli ospiti accorciano con Antezza, infine Gonzalez firma il definitivo 3-1 che porta la capolista a +4 su Acireale e Cavese. Momento d’oro per il Giarre che travolge per 3-0 il Biancavilla agganciando il Castrovillari.

Classifica

54 Gelbison**

50 Acireale**

50 Cavese**

49 FC Lamezia Terme*

41 Paternò*

37 Sant’Agata**

36 Cittanova**

34 Licata***

34 Santa Maria**

32 Portici****

30 San Luca***

28 Real Aversa**

26 Sancataldese*

25 Trapani*****

23 Rende*

20 Castrovillari*

20 Giarre**

13 Biancavilla*

13 Troina* (-6)

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno



Prossimo turno – 27^ giornata (06/03/2022)

Cavese-Castrovillari

Città di Acireale-Troina

Città di Sant’Agata-Giarre

Cittanova-Pol. Santa Maria del Cilento

FC Lamezia Terme-San Luca

Paternò-Biancavilla

Portici-Gelbison

Real Aversa-Licata

Trapani-Sancataldese

Riposa: Rende