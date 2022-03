Ultime News

Alle 18:30 in campo Reggina-Vicenza. I veneti arrivano al Granillo in “salute”, con una serie positiva di cinque turni: un successo e 4 pareggi nelle ultime giornate. Ultimo ko a Frosinone, ultima rete subita 244...

Alle 18:30 per la ventisettesima giornata di serie B va in scena al Granillo il match tra Reggina e Vicenza. Uomini di Stellone reduci dalla vittoria interna contro il Pisa, mentre i biancorossi hanno battuto per 1-0 il Pordenone...

Roberto Stellone annuncia ancora cambi per la sfida di domani contro il Vicenza. In porta ecco nuovamente Micai, mentre in difesa dovrebbe tornare Loiacono. Adjapong in vantaggio su Kupisz a destra, mentre in attacco potrebbero...