Si gioca la ventisettesima giornata del campionato di serie B, al Granillo torna in campo la Reggina che ospita il Vicenza in serie favorevole da cinque turni. Fischio d’inizio alle ore 18:30, segui il LIVE su RNP.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-VICENZA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

REGGINA-VICENZA 3-1 FINALE

FINALE AL GRANILLO, LA REGGINA HA VINTO!

Saranno 4 i minuti di recupero

79′ Gol Vicenza! Accorcia Padella su gli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore vicentino si ritrova la palla buona a pochi metri e batte Micai

74′ Mischia in area amaranto, libera Adjapong

64′ Scambio Galabinov- Menez, il francese chiude troppo il sinistro e palla fuori

Bravo Micai sul colpo di testa ravvicinato di Teodorczyk

56′ Cavion dal limite di destro, concentrato e bravo Micai a distendersi e deviare in angolo

47′ GOOL REGGINA! Segna Cortinovis, tris della Reggina.

42′ GOOL REGGINA! Menez raddoppia, giocata solitaria del francese che bissa il gol di domenica scorsa freddando Contini sull’angolo lontano.

37′ GOOL REGGINA! Galabinov trasforma il rigore e porta in vantaggio gli amaranto

Rigore per la Reggina, fallo di mano di Brosco in area vicentina con braccio molto alto. Consulto Var in corso

32′ Adjapong spreca il vantaggio! Da due passi calcia debolmente verso Contini

29′ Giacomelli prova dal nulla, palla centrale parata da Micai. Meglio il Vicenza della Reggina

12′ Risposta amaranto con Adjapong che per poco non beffa Contini con un tiro a giro dal limite, arrivato in condizioni precarie.

3′ Occasione Vicenza: Zonta si gira e tira in piena area amaranto, palla che attraversa lo specchio si perde fuori di poco

Le formazioni ufficiali di REGGINA-VICENZA

Reggina (3-5-2): Micai: Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bianchi, Cortinovis, Folorunsho, Giraudo; Ménez, Galabinov. A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Bellomo, Hetemaj, Kupisz, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone.

LR Vicenza (4-2-3-1): Contini; Padella, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta, Cavion; Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli; Teodorczyk. A disposizione: Grandi, Confente, Maggio, Mancini, Favero, Sandon, Djibril, Cester, Alessio, Lattanzio, Spiller.Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Modena e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina.

TUTTE LE INFO https://www.reggionelpallone.it/2022/03/02/reggina-vicenza-pronostico-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv/

L’ARBITRO https://www.reggionelpallone.it/2022/02/28/206676/