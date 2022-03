Reggina-Vicenza, la probabile formazione amaranto: tornano Adjapong e Tumminello

In porta ecco nuovamente Micai, mentre in difesa dovrebbe tornare Loiacono

Roberto Stellone annuncia ancora cambi per la sfida di domani contro il Vicenza. In porta ecco nuovamente Micai, mentre in difesa dovrebbe tornare Loiacono. Adjapong in vantaggio su Kupisz a destra, mentre in attacco potrebbero giocare Tumminello e Menez. Probabile formazione REGGINA (3-5-2): Micai, Amione, Loiacono, Di Chiara; Adjapong, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Menez, Tumminello.