Reggina, Stellone: “Pensiamo solo alla salvezza, non sottovalutiamo nessuno”

Il tecnico della Reggina, Roberto Stellone, è intervenuto nella conferenza stampa pre Vicenza. Queste alcune dichiarazioni di Stellone: “C’è sempre bisogno di forze fresche, anche domani faremo i nostri cambi, non certo per bocciature ma per ruotare tanti giocatori e far rifiatare qualcuno.

Il Vicenza – “Non ci possiamo permettere il lusso di sottovalutare il Vicenza. Non è la squadra dell’andata, ha inserito alcuni calciatori importanti, non è una partita facile. Il Vicenza viene da cinque risultati utili favorevoli, non voglio assolutamente quel “relax inconscio” che possiamo rischiare. Non possiamo permetterci di giocare con sufficienza”.

Le assenze- “Denis ha un problema, ma vuole esserci perché vuole stare vicino alla squadra, sarà tra i convocati ma non della partita. É un grande professionista che sta giocando poco ma ci sarà spazio anche per lui, se lo merita”.

La salvezza – “In questo momento dobbiamo pensare a raggiungere i punti salvezza. Pensiamo che in un attimo le cose potrebbero cambiare, e anche ai due punti che probabilmente ci toglieranno, poi più in là avremo un gruppetto di gare contro squadre che lotteranno per la promozione. Prima facciamo i punti salvezza e poi vediamo”.