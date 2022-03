Reggina-Vicenza: nessun pareggio nei precedenti ufficiali al Granillo

Sono 7 gli incontri ufficiali tra le due formazioni in Calabria, tutti disputati fra serie A e B: 5 vittorie per la Reggina, 2 per il Vicenza e nessun pareggio

Quella in programma mercoledì pomeriggio alle 18:30 sarà l’ottava edizione del match tra Reggina e Vicenza. Al Granillo, le due formazioni non si sono divise mai la posta in palio, con un bilancio complessivo che in termini di vittorie sorride decisamente agli uomini di Stellone: 5 i successi per gli amaranto, 2 invece per gli ospiti.

La prima vittoria targata Reggina arriva in occasione del primo incrocio ufficiale tra le due formazioni, il 22 dicembre 2000 (Reggina-Vicenza 1-0, gol di Brevi), mentre l’ultimo successo in trasferta del Vicenza risale al 27 maggio 2012, con i veneti che riuscirono a superare i padroni di casa con la rete di Maiorino e la doppietta di Paolucci. L’ultimo precedente risale invece alla scorsa stagione (11 aprile 2021): gli uomini di Baroni travolsero la formazione ospite, con il portiere Nicolas che nel finale si oppose anche al rigore calciato da Giacomelli per sigillare il 3-0 finale. Marcatori del match Edera, Denis e Valentini, autore di un’autorete.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE A 2000-2001, 12^ giornata di andata

Reggina-Vicenza 1-0 (22/12/2000)

Reggina: Taibi, Caneira (Mezzano), Stovini, Oshadogan, Vicari, Mamede, Brevi, Cozza, Morabito, Possanzini (Paulo Costa), Marazzina (Bogdani). Allenatore: Colomba.

Marcatore: 30′ st Brevi.

SERIE B 2001-2002, 17^ giornata di ritorno (17/5/2002)

Reggina-Vicenza 2-0

Reggina: Belardi, Vicari (La Canna), Vargas, Franceschini, Morabito, Leon, Mamede, Mozart (Alvarez), Casale, Dionigi, Savoldi (Veron). Allenatore: Colomba.

Marcatori: 15′ pt Savoldi, 9′ st Leon.

SERIE B 2009-2010, 3^ giornata di andata (15/9/2009)

Reggina-Vicenza 0-2

Reggina: Cassano, Buscè, Capelli (Cascione), Valdez, Rizzato, Pagano (A. Viola), Volpi, Carmona, Barillà, Cacia, Brienza (Bonazzoli). Allenatore: Novellino.

Marcatori: 43′ pt Sgrigna, 25′ st Bjelanovic.

SERIE B 2010-2011, 7^ giornata di andata (2/10/2010)

Reggina-Vicenza 3-2

Reggina: Puggioni, Adejo (Barillà), Cosenza, Acerbi, Colombo, N.Viola, Rizzo, Missiroli, Rizzato, Campagnacci (Sy), Bonazzoli (Costa). Allenatore: Atzori.

Marcatori: 2′ pt Bastrini (V), 21′ pt Missiroli (R), 31′ pt rig. Baclet (V), 16′ st Campagnacci (R), 20′ st Bonazzoli (R).

SERIE B 2011-2012, 21^ giornata di ritorno (27/5/2012)

Reggina-Vicenza 0-3

Reggina: Zandrini; Freddi, Emerson (Di Lorenzo), Angella; Melara(Maicon), Rizzo, N.Viola, Barillà; A.Viola, Ceravolo (Louzada). Allenatore: Breda.

Marcatori: 4′ pt e 43′ pt Paolucci, 11′ st Maiorino.

SERIE B 2012-2013, 21^ giornata di andata (26/12/2012)

Reggina-Vicenza 1-0

Reggina: Baiocco, Melara (Rizzo), Adejo, Freddi, Lucioni, Rizzato, Armellino, Castiglia (Campagnacci), Barillà, Sarno (Ceravolo), Comi. Allenatore: Dionigi.

Marcatore: 26′ st Ceravolo.

SERIE B 2020-2021, 33^ giornata di ritorno (11/04/2021)

Reggina-Vicenza 3-0

REGGINA: Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi , Crisetig; Bellomo, Edera, Situm; Montalto. Allenatore: Baroni

Marcatori: 3′ aut. Valentini, 5′ Edera, 57′ Denis.

SANTO ROMEO