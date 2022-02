Reggina-Pisa, le pagelle di Rnp: strepitoso Turati, Amione è un muro

Quarto successo in cinque gare per la Reggina di Stellone che riprende il viaggio dei tre punti dopo lo stop di Frosinone. Tra i migliori, nella vittoria contro il Pisa, il portiere Stefano Turati ed il difensore Amione. Queste le pagelle di Rnp:

Turati 7,5 Decisivo nella vittoria finale con i suoi interventi prodigiosi

Aya 6,5 Bada al sodo, molto sicuro nelle sue scelte

Amione 7,5 Mura tutto quello che può, svetta sulle palle aeree.

Di Chiara 6,5 Dal suo lato non si passa.

Kupisz 6,5 Cavalca e non si ferma mai, prezioso in fase difensiva.

Hetemaj 6,5 Partita di sofferenza ma anche di grande intelligenza tattica.

Folorunsho 6 Nicolas gli nega il vantaggio

Crisetig 6 Cerca di rallentare il ritmo pisano

Giraudo 7 Contiene Beruatto, quando il Pisa gioca con il tridente si unisce alla resistenza amaranto Ménez 7 Valorizza l’errore di Nagy, siglando il gol vittoria. (dal 69′ Bianchi 6 Fondamentale apporto in termini di gamba e corsa)

Montalto 6,5 Aiuta la squadra combattendo su ogni pallone (dal 61′ Galabinov 6 Poco agile).

Stellone 7 Trova il quarto successo in cinque gare, vince contro una delle squadre in lotta per la A nonostante le tante assenze. Ha rigenerato un gruppo.