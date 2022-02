I top di Reggina-Pisa: Menez sblocca, Turati ed Amione conservano

I Top di Reggina-Pisa: Turati saracinesca, Menez illumina il Granillo

Termina 1-0 il match del Granillo tra Reggina e Pisa. Decide la rete nel primo tempo di Jeremy Menez, che regala così i tre punti alla squadra amaranto. Di seguito i Top della gara secondo RNP:

TURATI – L’estremo difensore amaranto dimostra per l’ennesima tutto il suo valore in campo, sbarrando la strada in più occasioni al Pisa che nel secondo tempo si riversa in avanti a caccia del pareggio. Unica macchia della sua partita la sbavatura nel finale che per poco Puscas non tramuta in rete.

MENEZ – Houdini continua a incantare e a regalare magie dopo l’ottima prestazione contro il Pordenone. Sblocca il match approfittando di uno svarione della difesa nerazzurra e contribuisce a mettere in cassaforte il risultato con un paio di ottimo ripiegamenti in fase difensiva. Una crescita esponenziale da parte di Menez, sommerso dagli applausi dei tifosi del Granillo al momento dell’uscita dal campo.

AMIONE – Prova più che positiva quella del centrale argentino, promosso a pieni voti dopo la brutta gara di Frosinone. Primo tempo praticamente perfetto per Amione, sempre attento in fase di copertura e abile a spegnere sul nascere le azioni offensive dell’attacco ospite.

SANTO ROMEO