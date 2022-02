Pisa, D’Angelo: “Risultato non giusto”

Le dichiarazioni nel post gara del tecnico del Pisa Luca D’Angelo, dopo la sconfitta dei toscani contro la Reggina al Granillo. “Avremmo meritato il pareggio, il risultato non è giusto, la sconfitta non ci sta. Abbiamo creato tanto e avremmo meritato almeno di pareggiare in un campo dove è notoriamente difficile giocare”. Queste alcune dichiarazioni del tecnico dei pisani.