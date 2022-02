Reggina, Stellone: “Pisa squadra completa, dovremo dare di più rispetto a Frosinone”

Alla vigilia del match contro il Pisa, in programma domani alle 15:30, il tecnico amaranto Roberto Stellone ha voluto fare il punto della situazione in casa Reggina. Queste le sue dichiarazioni:

PISA – “E’ una squadra organizzata, hanno lo stesso allenatore da molti anni. Dal mercato che ha fatto a gennaio dimostra che puntano alla A. Come organico è una di quelle quattro-cinque squadre che possono giocarcela. Hanno fisicità e velocità, sono una squadra completa. Dobbiamo fare una partita accorta, dobbiamo dare di più rispetto alla gara di Frosinone, mi aspetto passi avanti sotto l’aspetto della propositività. Cercheranno di fare la partita e dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà. Servirà organizzazione. Loro sono in salute, hanno tutti gli effettivi a disposizione“.

INDISPONIBILI E INFORTUNI – “Lakicevic, Cionek, Ejjaki, Rivas, Lombardi, Cortinovis e Stavropoulos sono fuori per infortunio. Anche con il Vicenza non ci saranno, speriamo di recuperare tutti dopo il Parma, ma non dobbiamo anticipare i tempi e rischiare. Infortuni muscolari? Quando sono arrivato Rivas e Stavropoulos erano già fuori, Cortinovis ha un fastidio agli adduttori e ha forzato un pò. L’unico infortunio da quando ci siamo noi è quello di Cionek. Siamo in emergenza soprattutto a livello numerico, non siamo brillantissimi in qualche elemento che sta giocando sempre“.

CLASSIFICA E CALENDARIO – “Diamo un’occhiata alla classifica, abbiamo preso un bel vantaggio dalla zona rosa, ma non è il caso di rilassarci, questo è il momento di fare più punti possibili per stare tranquilli. Affrontiamo una partita alla volta, dobbiamo curare i particolari senza pensare che siamo in zona tranquilla. Calendario? Assurdo, metti a rischio anche la salute stessa dei calciatori, non si riesce a recuperare. Si poteva organizzare sicuramente meglio. Sono avvantaggiate le squadre con rose lunghe”

MENEZ – “Sta facendo bene, si sta allenando bene, è disponibile. È migliorato nella fase di non possesso, sono soddisfatto di lui“.