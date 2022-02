Reggina-Pisa, i precedenti ufficiali: 51 anni fa l’ultima vittoria amaranto

Sono 8 gli incroci ufficiali tra Reggina e Pisa, tutti disputati tra serie B e serie C: 2 vittorie amaranto, 3 pareggi e 3 successi per i toscani

Domenica riparte il campionato di serie B, con la Reggina che si prepara ad accogliere il Pisa. Match storicamente equilibrati quelli disputati in Calabria, con le due compagini che al Granillo si sono divise la posta in palio in ben tre occasioni. Relativamente alle vittorie, negli 8 precedenti ufficiali la Reggina ha prevalso solamente 2 volte, 3 invece i successi per il Pisa.

L’esordio al Comunale di Reggio Calabria, risale al lontano settembre del 1965: in quell’occasione, gli amaranto di Maestrelli celebrarono nel migliore dei modi l’esordio assoluto in B del calcio reggino, superando i toscani per 2-1, grazie alle reti di Santonico e Rigotto. L’ultimo Reggina-Pisa è datato 22 novembre 2020, ottava giornata del girone d’andata del campionato di serie B 2020/2021: Situm illuse il pubblico amaranto realizzando nel primo tempo il goal del momentaneo vantaggio per i padroni di casa, ma nel finale di gara la squadra di Toscano crollò sotto i colpi di Masucci e Sibilli.

Di seguito, le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE B 65/66, 1^ giornata di andata (5-9-1965)

Reggina-Pisa 2-1

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Baldini, Gallusi, Baroncini, Alaimo, Ferrario, Santonico, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Santonico, Rigotto.

SERIE B 66/67, 19^ giornata di ritorno (18-6-1967)

Reggina-Pisa 2-2

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Camozzi, Tomasini, Bello, Baldini, Campagna, Ferrario, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Mupo, autogol.

SERIE B 67/68, 17^ giornata di andata (7-1-1968)

Reggina-Pisa 0-0

Reggina: Ferrari, Clerici, Ghiglione, Belllo, Sonetti, Gardoni, Toschi, Ferrario, Vallongo, Zani, Vanzini. Allenatore: Maestrelli.

SERIE B 69/70, 3^ giornata di ritorno (15-2-1970)

Reggina-Pisa 1-2

Reggina: Ferrari, Divina, Clerici, Tacelli, Sonetti, Pesce, Lombardo, Del Barba (Capogna), Vallongo, Pirola, Toschi. Allenatore: Galbiati.

Marcatore: autogol.

SERIE B 70/71, 17^ giornata di andata (10-1-1971)

Reggina-Pisa 1-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Fiorini, Sonetti, Comini, Sironi (Mannino), Merighi, Rinero, Facchin. Allenatore: Persico.

Marcatore: Merighi.

SERIE C1 GIRONE B 78/79, 11^ giornata di ritorno (29-4-1979)

Reggina-Pisa 0-1

Reggina: Tortora, Battiston, Mordocco, Truddaiu (Vecchiè), Scoppa, Spinelli, Pianca, Benatti, Bortot, Caruso, Snidaro. Allenatore: Scoglio.

SERIE B 89/90, 13^ giornata di andata (19-11-1989)

Reggina-Pisa 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Maranzano, Pozza, Pergolizzi, Mariotto (Zanin), Bernazzani, Paciocco, Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.

SERIE B 2020/21, 8^ giornata di andata (22-11-2020)

Reggina-Pisa 1-2; marcatore: Situm

Reggina: Plizzari, Di Chiara, Cionek, Loiacono, Situm, Folorunsho, Crisetig, Rossi, Bellomo, Menez, Vasic. Allenatore: Toscano

SANTO ROMEO