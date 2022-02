Reggina, Stellone: “Vittoria meritata del Frosinone, dobbiamo resettare subito”

Al termine del match tra Frosinone e Reggina, il tecnico amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE E ASSENZE – “Non è stata una partita facile, nei primi venti minuti palleggiavano bene, come ho detto ieri si giocheranno fino alla fine la promozione perché hanno grandi qualità. Gli ultimi tre risultati erano bugiardi. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su palla inattiva e ci siamo un po’ disuniti perché poi è arrivato anche il raddoppio su un fraintendimento. Per poco non l’abbiamo riaperta ma nel complesso il Frosinone ha meritato perché ha fatto meglio di noi. Il Frosinone ha vinto perché ha attaccato di più e vinto duelli. Dobbiamo resettare subito perché tra tre giorni abbiamo la possibilità di riprenderci”.

PREPARAZIONE – “La partita era stata preparata con un po’ di attesa perché sappiamo che il Frosinone ha palleggio e ha tutto, attacca con molti uomini. Se fossimo riusciti a sbloccarla magari il Frosinone si sarebbe sbilanciato e sarebbe andata diversamente. Ripeto dobbiamo resettare perché nonostante le tre vittorie consecutive che avevamo fatto non siamo ancora salvi. Dobbiamo fare punti e prima li facciamo meglio è”.

RITORNO A FROSINONE – È sempre un’emozione particolare. Sette anni di emozioni non si dimenticano e sono sempre legato alla società, ai tifosi e al presidente. In questo stadio ci allenavamo, ora è cambiato tutto. Qui non riesco mai a fare nemmeno un punto (ride)”.

ASSENZE – “Sapevamo la difficoltà della gara a prescindere dalle assenze. Folorusho? È un giocatore importante che ci mancava, così come avevamo altre assenze. Parecchie assenze ma chi ha giocato ha fatto il proprio dovere. L’avversario è stato più bravo di noi”.

ABBRACCIO FINALE – “Non ho mai avuto dubbi che il gruppo c’è. I ragazzi hanno dato tanto in questi miei primi venti giorni per uscire da una situazione non semplice perché si veniva da un punto in dieci gare e abbiamo fatto 9 punti in una settimana”.

SANTO ROMEO