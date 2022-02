Top&Flop di Frosinone-Reggina: gara da dimenticare per Amione, Ciano MVP

Termina 3-0 il match tra Frosinone e Reggina, decisive le reti di Charpentier, Ciano e Canotto nel secondo tempo. Partita a senso unico quella dello “Stirpe”, dominata dal Frosinone e con una Reggina mai realmente in partita ad eccezione del gol annullato a Menez per fuorigioco. Di seguito, i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Ciano – Gol, assist e una prestazione da leader vero che gli vale il titolo di MVP della gara. Il capitano del Frosinone è il più brillante tra i gialloblù, svaria su tutto il fronte d’attacco e prova a concretizzare in più occasioni anche in solitaria, trovando la rete del 2-0 da vero rapace d’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

FLOP

Amione – Partita da dimenticare per il centrale argentino, possibilmente anche in fretta. In balia degli attaccanti avversari fin dai minuti iniziali della gara, è lui a perdersi Charpentier in occasione del gol del vantaggio ciociaro, bucando successivamente anche un filtrante di Ricci che per poco Zampano non tramuta in rete.

Crisetig – Serata complessa per la Reggina, che risente pesantemente della gabbia costruita su misura da Grosso per Crisetig: schermato dall’asfissiante marcatura dei centrocampisti avversari, il regista amaranto non riesce ad esprimere le sue solite geometrie in mezzo al campo, con la squadra amaranto che rimane lunga e non può cosi organizzare una manovra di gioco chiara e veloce.

SANTO ROMEO