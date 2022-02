Reggina, Stellone: “Bravi ad allontanarci dalla zona bassa, ma dobbiamo mantenere alta la concentrazione”

Alla vigilia del match di campionato contro il Frosinone, il tecnico amaranto Roberto Stellone ha voluto fare il punto della situazione in casa Reggina. Queste le dichiarazioni del tecnico:

FROSINONE – “Il Frosinone non sta attraversando un buon periodo e quest’anno in casa non ha raccolto tanti punti, ma resta comunque una squadra che ha tanta qualità e forza fisica, e che sicuramente lotterà insieme ad altre 5-6 squadre fino alla fine per la vittoria del campionato. Noi dovremo essere bravi a leggere la partita, approfittare degli spazi lasciati dal Frosinone per colpire in contropiede ed imporre al meglio il nostro gioco.”

INFORTUNATI – “Rivas è fuori, stesso discorso per Ejjaki, Cortinovis non ci sarà per un fastidio accusato con il Pordenone. Stavropoulos, Lakicevic, Cionek sono ancora infortunati e speriamo di recuperarli nell’arco di quindici giorni, ci sarà invece Aya.

MODULO – “Folorunsho è squalificato, ma possiamo variare la nostra soluzione tattica anche con altri interpreti, quello che conta sono sempre i principi, i concetti, dobbiamo resistere ai loro attacchi e provare a controbattere. Il Frosinone vorrà vincere per recuperare punti alle prime in classifica, noi dovremo cercare di fare altrettanto per allontanarci dalla zona bassa e poi centrare altro. Siamo stati bravi a uscire da un periodo difficile, ma dobbiamo mantenere la concentrazione alta. In Serie B in un attimo si sale, in un attimo si scende”.

SCONTRO CON IL PASSATO – “Ho trascorso sei anni a Frosinone, due da calciatore e poi ho iniziato ad allenare i ragazzi della Berretti e sarò sempre grato al presidente Stirpe per avermi dato questa possibilità. Porto dentro di me un ricordo fantastico di quelle annate che mi hanno fatto crescere come uomo e allenatore, insieme alla società e ai ragazzi abbiamo scritto una pagina di storia importante con la doppia promozione. Oggi il club è cresciuto, hanno costruito uno stadio bellissimo ed un grande centro sportivo, sono molto legato alla tifoseria”.