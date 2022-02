Frosinone-Reggina, i precedenti ufficiali: regna l’equilibrio tra le due squadre

Bilancio in perfetto equilibrio nei precedenti ufficiali tra Frosinone e Reggina, di fronte mercoledì sera alle ore 18:30. Sono 7 i precedenti ufficiali in cadetteria allo “Stirpe“, con 3 pareggi e 2 vittorie per parte. Il primo Frosinone-Reggina in Serie B risale al lontano 22 settembre 2009: il Frosinone riuscì a superare gli uomini dell’allora tecnico amaranto Walter Novellino grazie alle reti di Troianiello e Basha.

L’ultimo precedente in cadetteria risale invece al 23 gennaio 2021, diciannovesima giornata del girone d’andata della stagione 2020/2021. In quell’occasione Folorunsho siglò il gol del momentaneo vantaggio per gli amaranto, mentre Tabanelli realizzò nella ripresa la rete del definitivo 1-1.

Di seguito, i precedenti ufficiali tra Frosinone e Reggina:

2020/21 – Serie B – Frosinone-Reggina 1-1

2010/11 – Serie B – Frosinone-Reggina 1-2

2009/10 – Serie B – Frosinone-Reggina 2-0

1987/1988 – Serie C1 – Frosinone-Reggina 2-1

1985/1986 – Serie C2 – Frosinone-Reggina 1-2

1983/1984 – Serie C2 – Frosinone-Reggina 0-0

1974/1975 – Serie C1 – Frosinone-Reggina 0-0

