Reggina-Pordenone, le formazioni ufficiali: Stellone cambia modulo, Menez dal 1’

Nelle gare della 24esima giornata di serie B, giocate oggi, vincono in trasferta Ternana e Pisa, pari tra Vicenza e Spal, successo casalingo per Ascoli e Reggina. Serie B, 24 ^ giornata, RISULTATI: Ascoli-Alessandria 3-0...

Nel post vittoria contro il Pordenone, spazio anche alle dichiarazioni del direttore sportivo Massimo Taibi. “Siamo riusciti a superare il momento negativo, perché abbiamo indovinato l’allenatore giusto. Non ho mai...

Reggina

Al termine di Reggina-Pordenone, terminata sul punteggio di 2-0, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Roberto Stellone. Siamo partiti bene nel palleggio e in uscita da dietro, sulla trequarti loro non avevamo...