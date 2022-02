Reggina, Taibi: “Non dobbiamo perdere di vista quanto abbiamo vissuto”

Nel post vittoria contro il Pordenone, spazio anche alle dichiarazioni del direttore sportivo Massimo Taibi. “Siamo riusciti a superare il momento negativo, perché abbiamo indovinato l’allenatore giusto. Non ho mai avuto dubbi sulla squadra, l’ho detto anche in momenti poco felici. Il mio compito è proteggere è cercare allenatori e squadra. Nei momenti brutti ci ho sempre messo la faccia. Adesso devo restare addosso al gruppo, perché non dobbiamo perdere di vista quello che abbiamo vissuto. L’obiettivo è proseguire così fino a conquistare i punti che servono per la salvezza” ha detto Taibi.

Sulle questioni societarie e sulle condizioni del presidente Gallo, il direttore sportivo ha risposto così: “Siamo tutti vicini al presidente in questo momento. Per quanto riguarda i discorsi societari, non me occupo io. Dal direttore generale ho avuto rassicurazioni. Il mio compito è non far distrarre la squadra”.