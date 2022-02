LIVE! Reggina-Pordenone, FINALE: 2-0

Per la ventiquattresima giornata al “Granillo” arriva il Pordenone. Calcio d’inizio alle 14, segui il LIVE su RNP.

FICHIO FINALE! Termina 2-0 il match tra Reggina e Pordenone. Decidono le reti nella ripresa di Menez e Di Chiara. La Reggina ha vinto!

90+’ Concessi 4 minuti di recupero!

88′ Conclusione debole e centrale dalla distanza di Butic: tutto facile per Turati

85′ GOOOOOOOL REGGINA! Sinistro chirurgico su punizione di Di Chiara sulla quale Perisan non può nulla. REGGINA-PORDENONE 2-0!

84′ AMMONIZIONE PORDENONE: cartellino giallo per Lovisa

81′ Cambi per entrambi gli allenatori: dentro Bianchi e fuori Montalto per la Reggina, mentre Marchetto sostituisce Torrasi e Perri , in campo Anastasio e Di Serio

76′ Botta di Torrasi dalla distanza, prontamente ribattuta dalla retroguardia amaranto.

67′ Cambio per la Reggina: Stellone sostituisce l’autore del gol Menez, al suo posto dentro Bellomo. Finisce anche la partita di Kupisz, dentro Galabinov

66′ GOOOOOOL REGGINA! Rete di Menez. Montalto serve in profondità Menez che scatta sul filo del fuorigioco, mette a sedere Zammarini e Perisan e insacca in rete. REGGINA-Pordenone 1-0



65′ Sostituzione per il Pordenone: dentro Mensah, fuori Gavazzi

61” Doppio cambio tra le fila della Reggina: Stellone manda in campo Cortinovis e Adjapong, fuori Hetemaj e Giraudo

60′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Michael Folorunsho. Il trequartista amaranto era diffidato, salta la sfida contro il Frosinone

59′ OCCASIONE REGGINA con Perri che rischia l’autorete. Perisan è attento e smanaccia in angolo

55′ La Reggina prova ad affacciarsi dalle parti di Perisan. Cross di Di Chiara per Hetemaj che di testa non trova la palla

54′ Occasione Pordenone! Discesa di Cambiaghi sulla sinistra e cross basso nel mezzo per Butic che non aggancia da pochi passi

52′ Meglio il Pordenone in questo avvio di secondo tempo. La Reggina si limita a difendere e ripartire

INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PORDENONE-REGGINA

Doppio cambio tra le fila del Pordenone: dentro Vokic e Butic , fuori Candellone ed El Kaouakibi

Tutto pronto per la ripresa del match!

Duplice fischio di Maggioni, termina 0-0 il primo tempo di REGGINA-PORDENONE!

45+’ Concessi 2 minuti di recupero!

38′ Intervento duro di Candellone ai danni di Crisetig. Cartellino giallo inevitabile per il numero 27 neroverde

34′ AMMONIZIONE PORDENONE: cartellino giallo per El Kaouakibi

24′ Ci prova ancora il Pordenone, questa volta con Cambiaghi: la sua conclusione dai 25 metri non centra lo specchio della porta difesa da Turati.

16′ Occasione pordenone con Candellone che da buona posizione prova il destro a giro. Palla alta sopra la traversa.

13′ Tocco dietro di Giraudo per Di Chiara e cross tagliato per Folorunsho: colpo di testa di poco alto, ma era comunque in fuorigioco.

10′ Buono spunto personale di Folorunsho che entra in area e serve al centro Menez che viene antiipato da Perisan.

8′ Torrasi prova il tiro dalla distanza: palla alto sopra la traversa

5′ Reggina più propositiva nelle fasi iniziali del match, Pordenone in contenimento

PARTITI! INIZIA REGGINA-PORDENONE!

Squadre in campo, mancano pochi minuti all’inizio del match.

Dato presenze spettatori 3 685, di cui 14 ospiti.

Le formazioni ufficiali:

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Ménez, Montalto. A disposizione: Micai, Aglietti, Bellomo, Bianchi, Galabinov, Denis, Adjapong, Aya, Cortinovis, Franco, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Pordenone (4-4-2): Perisan; El Kaouakibi, Dalle Mura, Barison, Perri; Zammarini, Lovisa, Gavazzi, Torrasi; Cambiaghi, Candellone. A disposizione: Bindi, Sabbione, Mensah, Deli, Onisa, Anastasio, Pasa, Bassoli, Butic, Vokic, Di Serio, Iacoponi.Allenatore: Marchetto

Arbitro: Lorenzo Maggioni. Assistenti: Salvatore Affatato di VCO e Claudio Gualtieri di Asti. IV ufficiale: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. VAR: Antonio Giua di Olbia. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

SANTO ROMEO