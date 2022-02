I Top di Reggina-Pordenone: due prodezze di Menez e Di Chiara decidono la gara

Termina 2-0 il match del Granillo tra Reggina e Pordenone, decisive le reti di Menez e Di Chiara nella ripresa. Terza vittoria consecutiva per gli amaranto che salgono a quota 32 punti in campionato. Di seguito i Top della gara secondo RNP:

TOP

Di Chiara – Adattato per l’occasione nel ruolo di difensore centrale, il 17 amaranto offre la solita prova di qualità e quantità in entrambe le fasi. Nel secondo tempo chiude la partita con un gioiello su calcio di punizione sul quale Perisan non può nulla.

Menez – Serve una magia del francese alla Reggina per sbloccare un match complicato e bloccato come quello di oggi. Torna a brillare la stella di Jeremy Menez, che torna a segnare in campionato dopo più di 4 mesi dall’ultima rete contro il Parma.

Cambiaghi – Il Pordenone esce dal campo a testa alta nonostante la sconfitta. L’uomo più pericoloso dei neroverdi è proprio l’attaccante scuola Atalanta: immarcabile nell’uno contro uno, Cambiaghi serve due palloni d’oro a Candellone e Butic, ma entrambi sprecano malamente.

SANTO ROMEO