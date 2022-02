Reggina-Pordenone, la probabile formazione amaranto: Amione e Kupisz pronti

Poche scelte in difesa per Roberto Stellone. Indisponibili Cionek e Stavropoulos, mentre Aya è recuperato ma non al meglio, andrà in panchina. Possibile modulo 4-4-1-1, con Menez dietro Galabinov che si candida al ritorno tra i titolari. Probabile formazione REGGINA (4-4-1-1): Micai, Adjapong, Amione, Loiacono, Di Chiara; Kupisz, Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Menez, Galabinov. All. Stellone