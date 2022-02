Reggina-Pordenone, la probabile formazione ospite: spazio a Di Serio

Per il Pordenone ultimo in classifica, rende visita alla Reggina domani al Granillo. Tedino (che non ci sarà, al suo posto il vice Marchetto) confermerà il 4-3-1-2, con Cambiaghi dietro Di Serio e Candellone. Probabile formazione PORDENONE (4-3-1-2): Perisan, El Kaouakibi, Barison, Dalle Mura, Anastasio; Pasa, Zammarini, Lovisa; Cambiaghi, Candellone, Di Serio. All. Tedino (in panchina Marchetto).