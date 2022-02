Reggina, Stellone: “Il Pordenone non ha nulla da perdere, non sarà una gara semplice”

Alla vigilia del match di campionato contro il Pordenone, il tecnico amaranto Roberto Stellone ha voluto fare il punto della situazione in casa Reggina. Queste le sue dichiarazioni:

PORDENONE – “Non dobbiamo assolutamente pensare che si tratti di una gara semplice, il Pordenone ha ottenuto pareggi contro squadre importanti ed è una squadra che non ha nulla da perdere. Hanno cambiato molto a gennaio, hanno messo calciatori giovani e di gamba, è una squadra che non ha affatto mollato nonostante la situazione di classifica. Per vincere dobbiamo avere lo stesso atteggiamento visto contro il Crotone, fare la nostra partita e chiudere al meglio questo trittico di gare fondamentali. Dobbiamo fare più punti possibili, anche in vista di gare difficili che arriveranno.”

INDISPONIBILI – “Lombardi sta bene, è disponibile, ma si è allenato poco. Giocherà, dobbiamo valutare se dall’inizio o a gara in corso. Domani non rischieremo Aya, ma anche lui è a tornato a disposizione. Fuori Rivas, Cionek, Stavropoulos, Lakicevic ed Ejjaki. In difesa siamo in emergenza: domani avremo a disposizione solo Amione, Loiacono, Franco, Di Chiara e Giraudo.”

TURNOVER – “Anche domani provvederemo a effettuare alcuni cambiamenti nella formazione, ma non si tratta assolutamente di bocciature: con una rosa ampia è giusto fare un po’ di turnover. Cambieremo poi anche contro il Frosinone, al di là del risultato. Cambiare tanti calciatori di gara in gara per me è un bene, l’unico rischio se lo prende l’allenatore, che magari cambia calciatori che hanno fatto bene nella gara precedente. Abbiamo una rosa ampia che può fare sfruttare moduli differenti, quando poi saranno tutti disponibili diventerà complicato: ma meglio problemi di abbondanza che altro.”

CAMBIO DI ROTTA -“Il merito è dei ragazzi, ho trovato un gruppo di calciatori seri, disponibili, un gruppo sano. Un gruppo che vuole uscire dalla situazione negativa in cui si è trovata. La vittoria contro il Crotone ha aiutato la squadra a togliere un po’ di timore e contro la SPAL si è vista una maggiore facilità di palleggio. Non siamo ancora fuori pericolo però, dobbiamo dare continuità ai nostri risultati: prima raggiungiamo i punti per la salvezza e poi possiamo pensare al resto.

SANTO ROMEO