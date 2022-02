Reggina, verso il Pordenone: in due cercano il recupero

Dopo la vittoria di Ferrara, nel turno infrasettimanale, la Reggina tornerà in campo già sabato al Granillo (ore 14) per la sfida contro il Pordenone. Lo staff medico cercherà di recuperare due dei cinque calciatori infortunati: Ramzi Aya e Cristiano Lombardi, anche se un loro possibile ritorno in campo appare difficile. Ci vorrà più tempo, invece, per Rivas, Stavropoulos e Lakicevic, ancora infortunati.