Reggina, il dg Iiriti: “Causa di forza maggiore, siamo fiduciosi di evitare penalizzazione”

Attraverso la web tv ufficiale del club il direttore generale della Reggina, Vincenzo Iiriti, ha spiegato la situazione relativa alle tasse non pagate entro il termine del 16 febbraio:

“Non è una questione economica ma prettamente giuridica, purtroppo siamo di fronte ad una situazione di oggettiva impossibilità ad effettuare un pagamento, perché il presidente è l’amministratore unico sia della Reggina che delle sue società. Ed l’unico soggetto che può disporre di qualsiasi operazione sia finanziaria nonché di autorizzazione bancaria. Abbiamo attivato una procedura formale con gli organismi preposti per ottenere una proroga in modo che appena il presidente sarà vigile si provvederà immediatamente al pagamento. Siamo fiduciosi ed ottimisti di evitare qualsiasi tipo di deferimento e di penalizzazione” ha dichiarato il dg Iiriti. Siamo di fronte ad una causa oggettiva di forza maggiore che è palese, il codice civile ci tutela a livello civilistico, stiamo trasferendo le normative all’interno del diritto sportivo. Siamo fiduciosi che non avremo alcun tipo di deferimento”.