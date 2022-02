Reggina-Pordenone, i precedenti: Folorunsho mattatore del match nella scorsa stagione

Neanche il tempo di smaltire le fatiche accumulate nell’ultimo turno che la Reggina deve già tuffarsi a capofitto sul prossimo delicato impegno di campionato. Sabato al “Granillo” arriva il Pordenone, e gli amaranto hanno l’intenzione di dare continuità alle due vittorie consecutive ottenute rispettivamente contro Crotone e Spal.

La formazione friulana, momentaneamente all’ultimo posto in classifica, è alla sua terza stagione nel campionato cadetto e l’unico precedente ufficiale tra le due compagini risale proprio allo scorso campionato: la sfida terminò 1-0, con gli uomini di Baroni che riuscirono ad imporsi in quella occasione grazie alla rete di Michael Folorunsho, ex del match che ha scelto di lasciare il Pordenone a gennaio per tornare a vestire i colori amaranto.

Prendendo in considerazione anche le partite giocate lontano dal Granillo, la Reggina è sempre andata a punti contro i ramarri: 2-2 il risultato finale della sfida andata in scena a Lignano Sabbiadoro nella stagione 2020/2021, mentre nel girone d’andata il gol di Galabinov al minuto 85′ impedì al Pordenone di ottenere la prima vittoria in campionato.

Di seguito, tutti i marcatori e i precedenti ufficiali di Reggina-Pordenone:

SERIE B – STAGIONE 2020/21

24/10/2020 – Pordenone vs Reggina 2-2 (13′ Liotti, 48′ Diaw, 69′ Ciurria, 90′ Folorunsho)

SERIE B – STAGIONE 2020/21

21/02/2021 Reggina vs Pordenone 1-0 (62′ Folorunsho)

SERIE B – STAGIONE 2021/22

21/09/2021 Pordenone vs Reggina 1-1 (42′ Magnino, 84′ Galabinov)

SANTO ROMEO